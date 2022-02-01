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вторник, 01 февраля 2022 17:03

Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко тратит в столовой парламента 200-300 грн.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах.

"Последние два месяца я не могу там питаться, потому что у меня специализированная медицинская диета. Даже если бы я хотел там питаться, не могу, потому что у меня определенный набор продуктов, которые мне можно и нельзя", – сказал.

Любимым блюдом первый вице-спикер назвал творожники.

"Сырники в буфете Верховной Рады всегда лучшие. Независимо от того, это здесь буфет, или под куполом, или снизу, или сверху", - заявил.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
  Легендарные парламентские сырныки
Легендарные парламентские сырныки

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Сырники с изюмом и и по выбору со сметаной или медом в парламентской столовой можно купить за 55 грн. А чай с лимоном – за 22.

Омлет с творогом и чай на завтрак стоит 67 грн, борщ с говядиной – 56 грн. Какие цены в столовой ВР читайте в материале Gazeta.ua.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся в следующий раз в сессионном зале 15 февраля.

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