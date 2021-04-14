Снесенный дом Уткина не был памяткой архитектуры - КГГА

В Киеве снесли дом Уткина, который простоял 120 лет. Фото: Facebook

Доходный дом Уткина, который недавно снесли на ул. Симона Петлюры, 29, не имел памятко-охранного статуса.

Об этом сообщила советница руководителя Департамента охраны культурного наследия Ирина Золотар, сообщает "Громадське радіо".

"При этом здание относится к рядовой фоновой застройке, которая была создана в так называемом кирпичном стиле. Важно, что дом Уткина был расположен в пределах исторического ареала города Киева. И, в соответствии с действующим законодательством, а именно Законом Украины об охране культурного наследия, именно к полномочиям Министерства культуры принадлежат полномочия согласования проектов градостроительных, архитектурных, любых других превращений, земляных работ, в пределах исторических ареалов населенных пунктов", — сказала Золотар.

Известно, что компания получила градостроительные условия и ограничения на реконструкцию административного здания под гостиницу и проект получил положительное заключение экспертизы, а ГАСИ зарегистрировала сообщение о начале выполнения подготовительных работ.

Земельный участок, на котором находился аварийный дом, был отдан в аренду на 25 лет в 2003-м. В 2018 году Департамент архитектуры и градостроительства выдал Градостроительные условия и ограничения, согласно которым стройка на данном участке возможна в соответствии с действующим законодательством. В строительной компании заявили, что все документы в порядке и готовы к любой проверке.

Дом Уткина, согласно оценки специалистов, находился в аварийном состоянии. 120-летний дом Уткина на улице Петлюры, 29 в Киеве начали сносить 10 апреля. Вместо бывшего прибыльного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".