СНБО взялся за разработчиков вируса Petya

Против связанных с вирусом ввели санкции. Фото: Pexels

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против причастных к разработке вируса Petya.

Применили санкции в отношении четырех юрлиц и шести физлиц. Они аффилированные со спецслужбами РФ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает "Українська правда".

"Они имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса Petya, они осуществляли его модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционного списка США и обвиняются правоохранительными органами США за совершение кибератак", - сказал он.

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Против кого именно внедрили санкции, Данилов не сообщил.

Вирус Petya.A поразил украинские компьютеры 27 июня 2017 года. Так, первыми под атаку попали несколько украинских банков, различные государственные и коммерческие предприятия. В частности, компьютерные системы "Укрэнерго", "Киевэнерго", сети заправочных станций WOG, сайт "Нафтогаз Украины", аэропорт Борисполь, "Укртелеком", "Новую почту", "Ощадбанк" и даже Кабинет министров Украины. В группе риска: компьютеры и автоматизированные сети под управлением ОС Microsoft Windows. Также он распространяется через бухгалтерскую систему M.E.Doc - обязательную к использованию для налоговой отчетности. Вирус шифрует файлы пользователей, после чего выводит сообщение с предложением оплатить в биктоинах $ 300 - за ключ разблокировки данных. По состоянию на 29 июня 40 компаний уже перечислили по $ 300 в валюте биткойн интернет-вируса Petya. Это отследили по биткойн-кошельком вымогателей. Сообщают, что ключ для расшифровки данных в ответ никто не прислал.