СНБО ввела санкции против Шария и Гужвы

Пророссийские пропагандисты попали под санкции. Фото: СНБО

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкции против пропагандистов Анатолия и Ольги Шарий и Игоря Гужви.

"Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированным с ним юридических лиц. В этом списке также еще два физических лица, аффилированных с Гужвой и занимающихся противоправной деятельностью на территории нашей страны. В этом списке также Шарий Ольга Алексеевна и Шарий Анатолий Анатольевич", - сказвл на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Также в санкционный список попали Алла Бондаренко, Галина Солнцева и Любовь Лукашина. Последние две связанны с Гужвой. На Солнцеву зарегистрировали ТОВ "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua".

Совет нацбезопасности и обороны расширил список контрабандистов, к которым вводятся санкции. В этот список вошли три физических лица и 24 компании.