СНБО ввела санкции против офицеров-предателей, среди них - министры Януковича

Заседание СНБО было закрытым. Фото: president.gov.ua

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 10 должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали Украину. В список внесли председателя СБУ времен Революции достоинства Александра Якименко и тогдашнего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Об этом после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно 10 человек. Они лишены всех государственных наград, всех званий. У них ни одного украинского звания на сегодняшний день нет.

К ним применен максимальный пул санкций, который позволяет законодательство", - сказал он.

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"Они находятся не на территории Украины. Но у них здесь есть собственность, есть активы. После подписания соответствующего указа оно все подпадет под санкции", - добавил секретарь СНБО.

Под санкции попали:

Денис Березовский - в прошлом контр-адмирал;

Шапортов Станислав - генерал-майор;

Сергей Няньчур - генерал-майор юстиции;

Юрий Котовский - генерал-майор;

Александр Якименко - генерал-майор, бывший глава СБУ;

Владимир Тоцкий - генерал-майор;

Сергей Ганжа - генерал-майор;

Сергей Елисеев - вицеадмирал;

Дмитрий Шакуро - контр-адмирал;

Виталий Захарченко - генерал Внутренней службы Украины.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма. 2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.