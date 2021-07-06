СНБО ввела санкции против 100 украинцев

Санкции США наложили на 134 украинцев. Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 100 украинцев.

Граждане находятся под санкциями, которые ранее ввело Министерство финансов США. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью на 24 телеканале.

По его словам, санкции США наложили на 134 граждан Украины, 130 из них попали под ограничения Минфина.

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"130 человек, которые находятся под санкциями Минфина, 127 живы и здоровы, а 3 умерли. Относительно 100 из этих людей СНБО ввела санкции. В отношении остальных, мы получаем дополнительную информацию", - сказал Данилов.

Люди, которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины как криминальные авторитеты, подают в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно как минимум о 12 исках. В перечень "авторитетов" попали, в частности, участник добровольного батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.