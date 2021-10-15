СНБО утвердил две стратегии: биозащиты и и информационной безопасности

В СНБО утвердили две новые стратегии. Фото: Украинская правда

Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании утвердил две стратегии.

Были приняты две стратегии - биологической безопасности и защиты, а также информационной безопасности, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Первая стратегия касается защиты Украины от таких болезней как Covid-19, вторая - противодействия российской информационной агрессии.

Второй вопрос особо вызвал "горячие дискуссии" у членов СНБО.

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Совет национальной безопасности и обороны утвердил План обороны Украины. Он позволит сполна использовать потенциал госаппарата и органов местного самоуправления для поддержки и обеспечения действий сил обороны при выполнении ими задач "в конкретном месте в конкретное время".