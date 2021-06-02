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среда, 02 июня 2021 18:50

СНБО собирается на новое заседание

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СНБО собирается на новое заседание
В повестке дня 8 вопросов. Фото: president.gov.ua

4 июня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания, которая состоит из 8 вопросов. Об этом передает пресс-служба СНБО.

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В частности, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины.

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

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