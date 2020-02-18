СНБО собирается на экстренное заседание

После заседания состоится брифинг

В первой половине дня вторника состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил Офис президента.

"Во вторник, 18 февраля, в 12:00, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины начнется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины", - сообщили в ОП.

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18 февраля, в 5:00, боевики российской армии на Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. Вследствие вражеских обстрелов украинские защитники понесли потери, сообщают в штабе ООС.