СНБО соберется на заседание перед Новым годом

Зеленский созывает заседание СНБО. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на следующей неделе.

"После доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания", - говорится в сообщении СНБО.

Темы заседания пока не разглашаются.

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Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. На них показали базу в Крыму, наполненную БТРами и танками. Фото сделано 13 декабря. Базу фотографировали в октябре, она была полупустой.