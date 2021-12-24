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пятница, 24 декабря 2021 22:28

СНБО соберется на заседание перед Новым годом

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СНБО соберется на заседание перед Новым годом
Зеленский созывает заседание СНБО. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на следующей неделе.

"После доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении 29 декабря заседания", - говорится в сообщении СНБО.

Темы заседания пока не разглашаются.

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Новые спутниковые снимки показывают, что Россия продолжает последние недели наращивать свои силы в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. На них показали базу в Крыму, наполненную БТРами и танками. Фото сделано 13 декабря. Базу фотографировали в октябре, она была полупустой.

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Дата
24
декабря

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