СНБО будет рассматривать ситуацию на границе с Беларусью

Сегодня пройдет заседание СНБО. Фото: ОП

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсудят ситуацию на границе с Беларусью.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Інтерфакс-Україна".

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение. Сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов.

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Ранее власти Польши предупреждали, что мигранты с территории Беларуси могут попытаться попасть в Украину.

На украинских границах стало больше мигрантов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. За последнюю неделю на украинско-белорусской границе задержали двух граждан Кубы. Через Украину они пытались попасть в Польшу.