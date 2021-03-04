Шмыгаль - слабый. Смена главы правительства будет событием 2021 года

Шмыгаль в Украине ничего не определяет, подчеркнул аналитик. Фото: kmu.gov.ua

В нынешнем, 2021 году Верховная Рада назначит нового премьер-министра. Денис Шмыгаль только удерживает эту должность.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналисты и политический обозреватель Леонид Швец.

"Вакцинация - это форс-мажор. Она обнаружила реальную неэффективность правительства. Обратили на это внимание, потому что касается здоровья и жизни каждого. Израиль скоро закончит вакцинироваться, а наши только начали. Такая же эффективность и в других сферах. Просто их мы видим меньше.

От правительства ожидают решения экономических проблем. Этого не видно. Недовольны все: бюджетники, пенсионеры. И главное - предприниматели - тот класс, который должен продвигать Украину, делать ее независимой, самостоятельной, интересной. Он так и не поднял голову, в том числе и при нынешнем премьере, которого даже отчество никто не знает. Это знак.

При этом у нас парламентско-президентская республика. Парламент назначает премьера. Он является главой исполнительной власти. Это должна была быть одна из определяющих фигур. Но Шмыгаль ничего не определяет. Он - слабый", - констатировал Швец.

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Сильная кандидатура смогла бы реализовать какие-то решения, если бы заручилась поддержкой Зеленского, считает эксперт.

"Пример - министр внутренних дел Арсен Аваков. Рекордсмен (на должности 7 лет, с 2014-го. - Gazeta.ua). Зеленский ему доверяет, несмотря ни на что. Сейчас Зеленский тянет Юрия Витренко. Может, с 10-го раза протянет в министры, затем в премьеры. Увидел в нем человека, который разбирается в экономических делах.

Шмыгаль удерживает должность, пока не найдут другого человека. Смена руководителя правительства будет событием 2021 года", - отметил Швец.

Год назад, 4 марта 2020-го, Верховная Рада назначила новый состав Кабмина во главе с Денисом Шмыгалем. С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.

Интервью Леонида Швеца ищите в журнале "Країна" от 4 марта.