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четверг, 03 сентября 2020 23:36

Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг стипендии отцу Зеленского

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Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг стипендии отцу Зеленского
Шмыгаль объяснил, почему отложили проект указа о пожизненных стипендиях педагогам. Фото: kmu.gov.ua

Проект указа о назначении пожизненных стипендий педагогам, среди которых есть и кандидатура отца президента, профессора Александра Зеленского, был отозван для дополнения списков претендентов.

"Из-за неожиданного медийного резонанса хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций: в среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль Фейсбуке.

По его словам, 3 сентября он получил письмо-обращение от трудового коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий, в котором педагоги выразили недовольство тем, что правительство не рассмотрело вопрос о представлении на назначение пожизненной государственной стипендии доктору технических наук, профессору Александру Зеленскому.

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В частности, авторы письма отметили, что коллектив неоднократно вносил представление на награду Александра Зеленского начиная с 2017 года, то есть задолго до того, как его сын стал президентом.

Премьер призвал трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября, когда будет отмечаться День работника образования.

"Правительство хочет, чтобы все выдающиеся деятели образования получили соответствующую награду от государства", - подчеркнул Шмыгаль.

Правительство на заседании 2 сентября должно согласовать проект указа президента о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Однако его сняли с рассмотрения без обсуждения.

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