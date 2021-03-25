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четверг, 25 марта 2021 22:20

Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину

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Шмыгаль пригласил Папу Римского в Украину
Шмыгаль встретился с Папой Римским Франциском. Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

Они обсудили вопросы гуманитарной помощи и развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба КМУ.

Шмыгаль поблагодарил Ватикан за гуманитарную инициативу "Папа для Украины" на сумму €16 млн. В ее рамках более 900 тыс. украинцев получили гуманитарную помощь.

Стороны обсудили пандемию. Отметили важность вакцинации и сотрудничество между Министерством здравоохранения и детской педиатрической больницей "Младенец Иисус".

Премьер передал приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины Независимости.

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Визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и на сайте правительства не было никакой информации о нем.

Есть препятствия для вступления Украины в Европейский союз. Некоторые страны-участницы скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза. Однако Украина стремится стать членом ЕС в течение 5-10 лет.

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