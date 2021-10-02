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суббота, 02 октября 2021 11:19

Шмыгаль представил "слугам" новую программу Кабмина

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Шмыгаль представил &quot;слугам&quot; новую программу Кабмина
Премьер представил программу деятельности правительства. Фото: liga.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце представил обновленную программу деятельности правительства.

В нее вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и более 500 привлеченных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - рассказал Шмыгаль.

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Целью программы является сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за исполнением.

Премьер отметил, что изменится подход к реализации программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование IТ-инструментов, которые позволят эффективно выполнять программу.

"В IТ-инструмент уже внесли все задачи, стоящие перед Кабмином и министерствами, сотни показателей и таймлайн, которые позволят в режиме реального времени понимать, как достигаются результаты", - отметил Шмыгаль.

27 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О внедрении национальной системы устойчивости".

Соответствующий указ № 479/2021 опубликовали на сайте главы государства. Контроль за выполнением решения положили на Секретаря СНБО.

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