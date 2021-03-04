Шмыгаль ответил на вопрос об отставке

Денис Шмыгаль год работает премьер-министром.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не собирается уходить в отставку. Об этом он сказал на пресс конференции в четверг.

"Со мной никаких разговоров об отставке ниоткуда не было. В течение всего времени, последнего - тоже.

Все остальное - не читайте Telegram-каналов. Там слухи, сплетни.

Когда будет официальная информация - мы ее официально озвучим", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль не стал угрозой для рейтинга Зеленского

Прошел год, как работает правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Программу действий Кабмина до сих пор не утвердили в парламенте.