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пятница, 21 мая 2021 09:00

Шмыгаль отчитается перед Радой о борьбе с Covid-19

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Шмыгаль отчитается перед Радой о борьбе с Covid-19
Денис Шмыгаль подготовил отчет для ВР о Covid-19. Фото: facebook.com/dshmyhal

Сегодня в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет отчитываться о выполнении постановления Совета по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков эфире телеканала "Прямой".

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"Будем откровенны, ответственен не только министр здравоохранения, Максим Степанов, или Виктор Ляшко. Ответственность прежде всего находится в зоне ответственности Кабинета Министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств разных сфер. В частности Министерство финансов, премьер-министр непосредственно курирует это направление", - рассказал Разумков.

18 мая Верховная Рада уволила с должности министра здравоохранения Максима Степанова 292 голосами "за" и поддержала представление о назначении главного санитарного врача Виктора Ляшко. Он с декабря 2019-го был заместителем главы Минздрава. С марта 2020 года - главным санитарным врачом страны.

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  • Я против любых инициатив президента
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