Шмыгаль объяснил, почему Украина не в ЕС

Денис Шмыгаль назвал причины, почему Украина не в ЕС. Фото: Reuters

Есть препятствия для вступления Украины в Европейский союз. Некоторые страны-участницы скептически относятся к дальнейшему расширению Евросоюза. Однако Украина стремится стать членом ЕС в течение 5-10 лет.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейским стандартам, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшего расширения ЕС", - обяснил Шмыгаль.

Он добавил, что "большинство украинцев восхищаются Европой и называют себя европейцами".

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"Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран", - отметил премьер.

Литва подтвердила поддержку Киева на пути к евроинтеграции. Сейчас продолжаются переговоры о соглашении с ЕС об Общем авиационном пространстве и общие стандарты энергетического рынка.