Шмыгаль о лоббизме интересов Ахметова: "Ложь"

Фото: телеканал "Футбол 1"

Премьер-министр Денис Шмыгаль называет ложью лоббизм им интересов олигарха Рината Ахметова. Об этом он заявил на заседании Верховной Рады в среду.

Перед этим среди депутатов председателя правительства обвинили в "скрытом лоббизме одного монополиста в сфере энергетики".

Шмыгаля спросили, организовывал ли он в прошлом году "неформальную встречу части депутатов энергетического комитета с менеджментом компании ДТЭК".

На что премьер ответил:

"Это ложь. Таких встреч не было и не могло быть. Это первое. Второе. Ложь - о любом лоббизме. Мы придерживаемся государственных интересов".

Шмыгаль заявил о поддержке профильным энергетическим комитетом плана антикризисных мероприятий, который разработан правительственным антикризисным штабом.

"Куда входят все представители энергетической отрасли.

Есть динамика цен и проседание в энергетике. Первое - есть проседания в гидроэнергетике из-за засушливой зимы и весны, когда не хватает объема воды. Атомная энергетика сегодня полностью заполняет тот объем мощности, которую может заполнить в базовой основе. Добавились порядка шести мегаватт мощностей возобновляемых источников энергии. Ведем сегодня переговоры с владельцами компаний возобновляемой энергетики о снижении стоимости восстановительной электроэнергии", - рассказал глава правительства.

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