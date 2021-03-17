Шмыгаль назвал условие объявления локдауна

Правительство сделает все, чтобы необходимости в локдауне не было, говорит Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Локдаун в Украине введут в том случае, если красный уровень будет в подавляющем большинстве областей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Вопрос номер один на повестке дня - ситуация с коронавирусом, которая является неутешительной. Неутешительная статистика, очень много госпитализаций и тяжелых случаев.

Новые штаммы вируса быстро распространяются, ведут, к сожалению, к более тяжелым последствиям", - сказал премьер.

Продолжает работать адаптивный карантин, заявил Шмыгаль.

"А это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Призываю местных руководителей не ждать каких-то указаний, а принимать необходимые решения. Видеть увеличение больных, госпитализации. Вводит дополнительные ограничения.

Я понимаю, что это иногда может быть непопулярно", - сказал глава правительства.

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Он назвал адаптивный карантин "эффективным механизмом".

"Три недели назад в Ивано-Франковской области был введен красный уровень ограничений. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась. Госпитализации идут на убыль.

Поэтому отвечаю на тот вопрос, который сейчас все обсуждают "Будет ли локдаун для всей страны?". Если мы все будем соблюдать противоэпидемиологические исследования, уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен.

Если красный уровень будет в подавляющем большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил: "Правительство сделает все, чтобы этого не произошло".

За последние сутки в Украине обнаружили 11 833 новых больных коронавирус. Умерли 289 человек. Больше всего заражений обнаружили в Киеве - 1121 новый больной. Много заражений во Львовской, Одесской, Винницкой и Харьковской областях. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Локдаун предусматривал запрет посещения учебных заведений, кроме детских садов. Работу кафе, баров, ресторанов, проведение массовых мероприятий.