Прыжок заражений и смертей: ситуация с коронавирусом в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,4 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 11 833 новых больных коронавирусом. Из них детей - 609, медработников - 388.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 489 023 украинца. Такие данные по состоянию на утро 17 марта сообщает Минздрав.

Умерли 28 986 пациентов, из них 289 за последние сутки. Выздоровели - 1 237 675, за последние сутки - 5467.

На первую позицию по количеству заражений вернулся Киев. Там за последние сутки обнаружили 1121 нового больного. Пятерку "лидеров" дополняют Львовская (884), Одесская (883), Винницкая (750) и Харьковская (750) области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко рассказал, что делать в случае симптомов Covid-19 после вакцинации

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. А также город Винница.