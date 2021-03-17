Прыжок заражений и смертей: ситуация с коронавирусом в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 11 833 новых больных коронавирусом. Из них детей - 609, медработников - 388.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 489 023 украинца. Такие данные по состоянию на утро 17 марта сообщает Минздрав.
Умерли 28 986 пациентов, из них 289 за последние сутки. Выздоровели - 1 237 675, за последние сутки - 5467.
На первую позицию по количеству заражений вернулся Киев. Там за последние сутки обнаружили 1121 нового больного. Пятерку "лидеров" дополняют Львовская (884), Одесская (883), Винницкая (750) и Харьковская (750) области.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 1121 случай;
Винницкая область - 750 случаев;
Волынская область - 239 случаев;
Днепропетровская область - 539 случаев;
Донецкая область - 373 случая;
Житомирская область - 482 случая;
Закарпатская - 557 случаев;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 630 случаев;
Кировоградская область - 112 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Львовская область - 884 случая;
Николаевская область - 452 случая;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 433 случая;
Сумская область - 283 случая;
Тернопольская область - 485 случаев;
Харьковская область - 750 случаев;
Херсонская область - 66 случаев;
Хмельницкая область - 703 случая;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 481 случай;
Черниговская область - 84 случая.
17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля 2021 года и установил его адаптивную модель с 4 уровнями эпидемической опасности распространения Covid-19. Для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины будет продлен режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установлен в целом в стране или на территории отдельных регионов зеленый, желтый, оранжевый или красный уровни эпидемической опасности. В красной зоне находятся 4 области: Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. А также город Винница.
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