Шмыгаль: Карантин выходного дня - украинский продукт для стран Европы

В качестве примера страны, которая также начала использовать такой карантин, он назвал Латвию. Фото: "УНИАН"

Карантин выходного дня - украинская разработка, которой начали пользоваться в европейских странах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время интервью "Украинской правде".

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны. Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы и решили сделать так у себя", - сказал Шмыгаль.

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Карантин выходного дня действовал с 14 ноября по 2 декабря и представлял собой усиленные ограничительные меры в субботу и воскресенье для снижения активности населения. Шмыгаль заявил, что на Covid-показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.