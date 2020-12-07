Шмыгаль объяснил резкий спад заболеваемости Covid-19

Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. Фото: president.gov.ua

Введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок повлияло на показатели заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил, что за прошедшую неделю количество заболевших коронавирусом, существенно уменьшилась. В общем с 30 ноября по 6 декабря обнаружили 89 322 больных. Для сравнения, на позапрошлой неделе было 96 936 больных.

"Заболели на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменна и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно", - отметил Шмыгаль.



На эти показатели повлияло введение карантина выходного дня, а также ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и ​​транспорте, заявил премьер.

За последние сутки в Украине обнаружили 8 641 нового больного коронавирусом. По состоянию на утро 7 декабря должны 821 947 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.