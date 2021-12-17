Шмигаль пообещал, что украинцы будут с теплом и светом

В правительстве заявили, что решили проблему с дефицитом угля. Фото: УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что украинцы будут "с теплом и светом".

Об этом говорилось на совещании в Офисе президента.

"Украина будет с теплом и светом. Тарифы и цены остаются неизменными в течение всего отопительного сезона.

Хочу заверить жителей Луганщины, в частности города Счастья и тех населенных пунктов, которые отапливаются от Луганской ТЭС, что ваши дома не останутся без света и тепла. Правительство сделало для этого все необходимое, в частности, была подготовлена ​​дополнительная услуга для работы на газе для четырех частных ТЭС и ТЭЦ", сказал Шмыгаль.

Украина законтрактовала импорт угля на декабрь и январь. По его словам, за последние две-три недели запасы угля на складах выросли на 100 тыс. тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена газа в Европе стремительно выросла на фоне санкций против "Северного потока-2"

Правительство, прежде всего Министерство энергетики, скоординировало работу с операторами энергетического рынка, НЭК "Нафтогаз" и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отметил, что в хранилищах сейчас более 15 миллиардов кубометров газа, что, по его словам, превышает средний показатель на протяжении 2014-2018 годов.

16 декабря Служба безопасности сообщила правительству, что Украина в шаге от остановки предприятий теплогенерирования, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля. С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась. По состоянию на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля. В свою очередь, в правительстве заявили, что решили проблему с дефицитом угля.