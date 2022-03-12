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суббота, 12 марта 2022 23:58

Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны

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Шмигаль назвал главные направления, которые критически важны для нашей страны
Шмигаль отчитался о внутренних потребностях в Украине. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль наметил главные направления, которые критически важны для нашей страны. Это гуманитарная помощь и эвакуация людей из городов, оказавшихся в условиях гуманитарной катастрофы, обеспечение военных, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность и социальная защита населения.

Об этом Шмигаль сказал в своем обращении.

"С 2 по 12 марта Украина получила более 40 тыс. тонн гуманитарной помощи. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" сейчас работают как логистический штаб. И по их данным, уже треть полученной помощи развезена по регионам и распределена в соответствии с потребностями каждого региона", сказал Шмигаль.

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Также правительство приняло решение об увеличении средств Резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд. грн. Денежные средства в Резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время. "Вчера военнослужащим было перечислено 12,5 млрд грн на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения. А также вчера решением правительства 3,9 млрд грн было направлено на питание ВСУ", - сообщил Шмигаль.

Кроме того, правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь о пшенице, гречке, мясе, яйцах, масле, сахаре и т.д.

"Сейчас Украина снабжена основными продуктами питания на ближайшие месяцы", - сообщил премьер.

Правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая уже скоро стартует там, где это возможно. Аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

Что касается энергетической безопасности, то сейчас функционируют четыре атомных электростанции, все гидроэлектростанции, ТЭЦ. Есть договоренности с Польшей на поставку дополнительных партий угля по железной дороге. Для экономии угля правительство приняло решение, что украинские ТЭС будут получать газ по льготной цене.

Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд. кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши.

Социальная защита населения. Пенсионный фонд Украины уже направил банкам и "Укрпочте" 38,3 млрд. грн. Это вся сумма средств, необходимая для выплаты пенсий в этом месяце.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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