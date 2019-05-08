СМИ узнали, кто возглавит штаб Вакарчука

Штаб возглавит экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Фото: УНИАН

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сформировал предвыборный штаб.

Его возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, пишет журнал "Новое время".

Предвыборный штаб Вакарчука разместился по соседству со штабом премьер-министра Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon. Там расположен офис рок-музыканта.

Ни Клименко, ни пресс-служба Вакарчука не захотели предоставить комментарии журналистам.

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Сам Вакарчук в переписке с НВ в Twitter заявил, что не возглавит избирательный список БПП "Солидарность".

Музыкант Святослав Вакарчук 16 мая представит команду, с которой пойдет на парламентские выборы. Об этом сообщает ICTV, ссылаясь на собственные источники.