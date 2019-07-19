СМИ узнали фамилию вероятного генпрокурора

Руслан Рябошапка может возглавить ГПУ. Фото: УНІАН

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка может возглавить Генпрокуратуру.

На просьбу журналистов прокомментировать эту информацию Рябошапка ответил: "Время покажет", пишет theБабель

Также журналисты пишут, что с нынешним генпрокурором Юрием Луценко у Владимира Зеленского личный конфликт.

Во время первой встречи в мае этого года в офисе "Квартала 95" Зеленский жаловался Луценко на то, что Порошенко грязно ведет избирательную кампанию. Луценко, в свою очередь, оскорблен за реплику Зеленского в его адрес: "Зачем нужны такие прокуроры, которые могут посадить только собственную печень".

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19 июля СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве, который принадлежит пятом президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.