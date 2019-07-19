НАБУ пришло с обысками в "5 елемент" Порошенко - СМИ

НАБУ обыскивает "5 елемент", пишут СМИ.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в элитном спортивном клубе "5 элемент" в Киеве, который принадлежит пятому президенту Петру Порошенко и первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, "люди спортивного телосложения" пытаются помешать детективам.

Представители НАБУ якобы требуют доступа в приемную депутата Верховной Рады Алексея Порошенко, а также почетного консульства Сейшельских островов.

Других подробностей источник не сообщил.

Накануне партия "Європейська Солідарність" заявила о попытках снять с выборов лидера партии Петра Порошенко в судебном порядке.

Спортклуб "5 елемент", расположенный на Рыбачьем полуострове в столице.

Также об обысках пишет в Twitter журналист Роман Кравец.

Джерела кажуть, що НАБУ приїхало з обшуками у "5 елемент" — Roman Kravets (@RomanKravets) 19 липня 2019 р.

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Ранее президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям проверить бизнес экс-советника пятого президента Юрия Косюка.