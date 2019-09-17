СМИ сообщили, почему Зеленский отчитал заместителей Богдана

Причиной привлечения к дисциплинарной ответственности двух заместителей руководителя Офиса президента, скорее всего, стало появление Геннадия Корбана возле главы государства во время визита в Днипро.

Об этом пишет УНН со ссылкой на информированный источник.

Причиной выговоров стало присутствие Корбана возле Зеленского.

Бывший заместитель председателя Днепропетровской ОГА времен Игоря Коломойского Корбан не должен был принимать участие в мероприятиях, запланированных в рамках рабочего визита президента. Однако Корбан неожиданно для многих, провел для Зеленского экскурсию по территории сквера вдоль Набережной Победы.

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Президент Владимир Зеленский объявил выговоры двум заместителям руководителя Офиса президента - Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову. Соответствующий указ глава государства издал 17 сентября.