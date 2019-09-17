Подчиненные Богдана получили выговоры от Зеленского

Президент начал выписывать выговоры в своем Офисе.

Президент Владимир Зеленский объявил выговоры двум заместителям руководителя Офиса президента - Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Соответствующий указ глава государства издал 17 сентября.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровской области, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;

Тимошенку Кириллу Владленовичу - заместителю руководителя Офиса президента Украины", - говорится в тексте.

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Президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Богдан во время визита в Днипро прогулялись по городу, а также выпили пива.