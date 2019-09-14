Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан во время визита в Днепр прогулялись по городу, а также выпили пива.

Зеленский, Богдан и мэр Днепра Борис Филатов посетили Фестивальный причал, где выпили по стакану пива. Об этом сообщает "Информатор".

На соответствующем видео можно увидеть, как они пьют напиток из пластиковых стаканов. Вместе с тем не исключено, что пиво было безалкогольным.

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Также Зеленский и Богдан посетили Чемпионат по стронгмену, который проходил на Фестивальном причале. Они попытались поднять снаряд весом 330 килограммов

"После выполнения упражнений одного из участников Чемпионата Андрей Богдан и Владимир Зеленский выбежали на импровизированную арену. Они схватили снаряд весом 330 килограммов и вместе пытались поднять его. Однако все попытки были тщетны. На их лицах было видно, что они сильно старались, но к сожалению. Это в очередной раз доказывает, что чтобы добиться первенства, нужно хорошенько поработать", - говорится в сообщении.





Президент Владимир Зеленский во время поездки в Днепр проверил состояние только отремонтированного Центрального моста. Президент подтвердил, что мост сдан в эксплуатацию, однако хочет, чтобы его проверила специальная комиссия.