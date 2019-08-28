СМИ раскрыли имя нового министра образования

Анна Новосад станет министром образования. Фото: "Цензор"

Министерство образования в новом правительстве возглавит депутат от партии "Слуга народа" Анна Новосад.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил LB.ua.

Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В 2012-2013 годах стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинской-канадской парламентской программы.

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В Минобразования работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 занимала должность советника министра, после чего в декабре 2017 возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 - генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции. Свободно владеет английским и немецким языками.

Подготовительная группа утвердила план первой сессии Рады 9-го созыва. Депутаты 29 августа должны рассмотреть 27 вопросов, говорится в повестке дня.