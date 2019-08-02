СМИ назвали будущего посла Украины в США

Автор: glavcom.ua Олег Шамшур уже представлял Украину в США

Послом Украины в США будет назначен Олег Шамшур.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Шамшур уже возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Вашингтоне - в 2005-2010 годах.

Сейчас занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции. С 29 ноября 2014 года представляет Украину при ЮНЕСКО.

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19 июля президент Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в США Валерия Чалого. Аналогичные указы глава государства подписал относительно еще 10 послов.