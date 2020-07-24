СМИ нашли доказательства, что Шарий - партнер российской пропаганды

Сайты блогера Анатолия Шария находятся в России и обслуживаются из московского офиса. Обслуживаются тем же провайдером, что и ресурсы информационной войны страны-оккупанта РФ против Украины.

Страница "образовательного" проекта блогера "ЯШарю — Пища для полушарий" расположена в РФ и обслуживается компанией Variti, сообщают "Тексти".

Также в России размещена и страница его интернет-магазина.

Официальный партийный сайт Шария также обслуживается все той же компанией Variti, хотя в данном случае речь идет о каком-то ее представительстве в Швейцарии.

"Прикрытие так себе, на уровне фигового листка - но по крайней мере для Шария здесь может быть формальный повод для оправдания, что, видите ли, нанимали швейцарскую компанию, а откуда она происходит - не очень разобрались", - пишут журналисты.

Variti также обслуживает Life.ru – российский пропагандистский ресурс, фактически подразделение информационных войск РФ, и других пропагандистов - федеральный телеканал РЕН ТВ.

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Ранее журналисты сообщали, что прокремлевский блогер Анатолий Шарий владеет виллой стоимостью около миллиона евро в городке Рода-де-Бара в Испании.