СМИ написали, кто сегодня реально управляет Харьковом

Игорь Абрамович, Давид Арахамия и Кирилл Тимошенко

После победы Игоря Терехова на выборах мэра Харькова в городе стремительно поменялись привычные "правила игры" в интересах людей "без харьковской прописки". Речь идет о нардепе от ОПЗЖ Игоре Абрамовиче, главе фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиде Арахамии и заместителе главы Офиса президента Кирилле Тимошенко.

Об этом пишет издание "TELEGRAF" в статье "Зеленый рэкет". Кто перестроили "потоки" в Харькове после смерти Кернеса".

По информации журналистов, при Геннадии Кернесе "Харьков оставался самым стабильным регионом для ведения бизнеса", что обеспечивало развитие города. Однако после прихода в кресло городского головы Терехова "для харьковского бизнеса настали непростые времена".

Как поясняет издание, харьковская мэрия сегодня находится под внешним управлением народного депутата от ОПЗЖ и крупного бизнесмена Абрамовича.

"Полный контроль Абрамовича над мэром Харькова объясняется тем, что Абрамович имеет большое влияние сразу на три политические силы в Харьковском городском совете, которые вместе составляют большинство и без которых никакое решение горсовет принять не может.

Это депутаты от ОПЗЖ, которых Абрамович контролирует непосредственно и лично по партийной линии. Это депутаты Блока Кернеса, которыми Абрамович руководит совместно с Тереховым. И это часть депутатов от "Слуги народа", полномочия контролировать которых он получил от Офиса президента", - говорится в статье.

Теми, кто дал Абрамовичу возможность контролировать Харьков, издание называет главу фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Арахамию и заместителя главы Офиса президента Тимошенко.

"Сегодня Тимошенко и Арахамия через Абрамовича осуществляют полный контроль от Офиса президента над харьковской властью", - пишет издание, отмечая, что в Харькове уже почти открыто говорят, что "с Нового года при содействии мэра Терехова представители Абрамовича довели до всех крупных харьковских бизнесменов новые правила работы".

Также издание отмечает, что правоохранители уже в курсе этих "схем" и часть из них уже расследуются.

"У следователей есть вся необходимая информация, понятен круг задействованных лиц, но видимых результатов расследования пока нет", - пишут журналисты, подытоживая: "Масштаб политических фигур, получающих выгоду от описанной схемы в Харькове заставляет вспомнить процессы последних лет правления президента Виктора Януковича".

Напомним, Терехов стал и.о. мэра Харькова в декабре 2020 года после смерти Кернеса. На досрочных выборах в октябре того же года он одержал победу, как пишут СМИ, благодаря поддержке нардепа и бизнесмена Абрамовича.