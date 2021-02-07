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воскресенье, 07 февраля 2021 19:23

Смешной вопрос от Зеленского, санкции против каналов Медведчука и настоящий враг россиян: 5 блогов недели

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Смешной вопрос от Зеленского, санкции против каналов Медведчука и настоящий враг россиян: 5 блогов недели
Единственным результатом протестов в поддержку Алексея Навального будет разгром оппозиции, убежден журналист Аркадий Бабченко. Рисунок: Дмитрий Скаженик

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. "Почему мы до сих пор не в НАТО?" - забавный вопрос от Зеленского к Байдену. Если бы наш президент хотя бы немного разбирался в теме, он бы не прозвучал. Для членства в Альянсе Украине нужно провести серьезные реформы. И самое важное - Украина не может присоединиться к НАТО, когда часть территории оккупирована Россией. В Зеленского могли быть к Байдену действительно серьезные вопросы о безопасности нашего государства. Например, о предоставлении Вашингтоном Украине статуса основного союзника вне НАТО. Или заключение сделки по безопасности, считает журналист Анатолий Марциновский.

2. Эмоционально я в восторге от санкций против телеканалов Медведчука. Как сторонник правовых решений - в шоке от безграмотности указа. Санкции вводятся исключительно против иностранных граждан или государств. Если СБУ завтра покажет нам российский паспорт Козака, то тогда можно будет сказать, что гидре голову прижгли. Если же у него нет иностранного паспорта, то это будет очередной факап президента. Против украинских граждан используют Уголовный кодекс. Я за соблюдение законов, хотя большинство наших сограждан за торжество справедливости, подчеркивает общественно-политический деятель Борислав Береза.

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3. Самым слабым местом советской телевизионной сказки про Штирлица есть момент, когда Мюллер просит упомянутого Штирлица объяснить, откуда взялись отпечатки его пальцев на найденных в советской радистки чемоданах с радиостанцией. Похоже, что эсэсовский генерал просит советского шпиона придумать что-то хоть немного правдоподобное, чтобы не завершать сериал. То же самое мы имеем и сейчас. Следы "пальцев" Зеленского невооруженным глазом просматриваются в едва ли не ежедневных его уступках России. Вспомните хотя бы сдачу "вагнеровцев" или недавнее "исчезновение" полковника СБУ. Казалось, все понятно - все мы хорошо знаем имя и фамилию "российского радиста", который не отходит от Зеленского, кажется, даже ночью. Но нет - избиратели президента упорно не хотят видеть очевидного, отмечает журналист Николай Несенюк.

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4. Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата ОПЗЖ Тараса Козака, а также телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые ему принадлежат. Зеленскому осталось сделать еще 10 шагов. Сдать Ермака по вагнеровцам. Сдать Татарова Баканову или их обоих. Отдать Венедиктову и весь ОАСК Сытнику. Отдать Портнова и Бужанского патриотам немножко пообниматься. Отправить Медведчука к куму. Вынести на референдум вопрос о запрете ОПЗЖ и запрете на 10 лет всем бывшим членам этой промосковской партии баллотироваться в любые представительные органы. Сдать Коломойского, Деркача и Кулика Штатам. На всякий случай и Арестович тоже. Телеканалы Медведчука/Козака присоединить филиалами к "Суспільному". Привести армию в повышенную боеготовность. Отпустить политзаключенных, рассуждает политолог Виктор Бобыренко.

5. Сейчас россиянам кажется, что в них новая битва. Нет. Войну они проиграли в декабре 2011-го. Когда вместо наступления и свержения еще не устоявшейся диктатуры сделали шаг назад. Единственным результатом протестов в поддержку Алексея Навального будет разгром оппозиции. Ее переход в подполье, эмиграцию или тюрьму. Не хотите в имперскую тюрьму - боритесь с империей, а не с коррупцией в ней. Немцев в лагеря Третьего рейха больше не сажают не потому, что Рейх стал демократичным. А потому, что Рейха нет. Пусть россияне подумают об этом. Сидя в автозаках, отмечает журналист Аркадий Бабченко.

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