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суббота, 08 июня 2019 14:46

Смешко обнародовал первую десятку из списка своей партии

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Смешко обнародовал первую десятку из списка своей партии
Смешко объявил 10 фамилий из списка своей партии. Фото: "Факты"

Первые 10 фамилий партийного списка объявил председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

Кроме самого Смешко, в список вошли:

Елена Сотник - нардеп от фракции "Самопомощь";

Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;

Иван Мирошниченко - народный депутат от фракции "Самопомощь";

Владимир Замана - бывший председатель Генерального штаба;

Ольга Романюк - бывшая заместитель министра ЖКХ;

Андрей Гайдук - заместитель Председателя Фонда госимущества;

Ирина Сисоенко - народный депутат от "Самопомощи";

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Владимир Тимошенко - первый заместитель председателя СБУ в 2001-2003 и 2005-2007 годах;

Анатолий Макаренко - председатель государственной таможенной службы в 2009 - 2010 годах.

"Это те люди, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках и помогут нам восстановить верховенство права", - заявил Смешко, передает "Громадське".

Игорь Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. Был председателем комитета разведки при президенте Украины по октябрь 2014 по март 2015 года. На выборах президента Украины 2019 занял 6 место.

Политическое объединение "Самопомощь" обнародовало список партии, с которым планирует участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

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