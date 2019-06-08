Смешко обнародовал первую десятку из списка своей партии

Первые 10 фамилий партийного списка объявил председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко.
Кроме самого Смешко, в список вошли:
Елена Сотник - нардеп от фракции "Самопомощь";
Рефат Чубаров - председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от БПП;
Иван Мирошниченко - народный депутат от фракции "Самопомощь";
Владимир Замана - бывший председатель Генерального штаба;
Ольга Романюк - бывшая заместитель министра ЖКХ;
Андрей Гайдук - заместитель Председателя Фонда госимущества;
Ирина Сисоенко - народный депутат от "Самопомощи";
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Владимир Тимошенко - первый заместитель председателя СБУ в 2001-2003 и 2005-2007 годах;
Анатолий Макаренко - председатель государственной таможенной службы в 2009 - 2010 годах.
"Это те люди, которые с первых дней смогут профессионально работать на всех участках и помогут нам восстановить верховенство права", - заявил Смешко, передает "Громадське".
Игорь Смешко возглавлял СБУ в 2003-2005 годах. Был председателем комитета разведки при президенте Украины по октябрь 2014 по март 2015 года. На выборах президента Украины 2019 занял 6 место.
Политическое объединение "Самопомощь" обнародовало список партии, с которым планирует участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
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