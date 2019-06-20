"Слышите запах "русского духа"?" - восстановление Портнова возбудило сеть

Заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов восстановился в должности профессора кафедры конституционного права юрфакультета КНУ им. Тараса Шевченко. Это вызвало бурю возмущения среди украинцев.

Gazeta.ua собрала мнения известных граждан по этому поводу.

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Андрей Портнов работал в КНУ им. Тараса Шевченко с 2009 по 2014 год. Затем перешел в администрацию президента-беглеца Виктора Януковича, в январе 2014-го стал первым заместителем главы АП. После побега Януковича Портнов также покинул Украину и пять лет находился за границей.

Перед инаугурацией Владимира Зеленского он вернулся в Киев. 19 июня стало известно, что Портнова восстановили в КНУ.