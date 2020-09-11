Служба Баканова открыла 15 дел против Порошенко

Производства СБУ дублируют дела, которые вели ГБР и прокуратура. Фото: eurosolidarity.org

Служба безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Иван Баканов, открыла 15 уголовных производств против 5-го президента Петра Порошенко.

Об этом на брифинге сообщил адвокат политика Игорь Головань.

"4 сентября появилось ни много ни мало - 15 новых производств, направленных против лидера оппозиционной политической силы и пятого президента Петра Порошенко. Теперь это уже (расследует. - Gazeta.ua) Служба безопасности Украины. По тем же лекалам скроены те производства", - сказал Головань.

Производства открыты, в частности, по статьям "Посягательство на территориальную целостность", "Свержение конституционного строя и захват государственной власти", "Государственная измена", "Финансирование терроризма".

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Офис генпрокурора и ГБР расследовали более 20 производств против Петра Порошенко. Лишь в одном из них 5-му президенту объявили подозрение. Следствие считает, что в 2018 году он "выдал явно преступный приказ", которым склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к превышению им власти и служебных полномочий. Божок якобы по приказу Порошенко назначил на должность заместителя главы СВР Сергея Семочко. Позже большинство производств закрыли. Следователь ГБР Олег Корецкий заявил, что большинство дел с участием Порошенко не имеют состава преступления. После этого его уволили.