"Слугу" Куницкого предложили выгнать из комитета

Александр Куницкий избрался в парламент по округу в Харькове от партии "Слуга народа". Фото: Facebook

Начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин попросил исключить народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого из парламентского комитета по правоохранительной деятельности после нарушения правил дорожного движения в центре Харькова.

Об этом шла речь на совещании правоохранительных органов в Харькове 23 ноября, сообщает Суспільне.

"Он нарушил правила дорожного движения именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. Считаю, это верх цинизма.

Как обычный избиратель я обращаюсь, чтобы рассмотреть пребывание указанного лица в комитете. Кажется, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать стражам порядка о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями", - сказал Дудин.

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В Харькове полицейские остановили Куницкого за рулем Porsche из-за нарушения правил дорожного движения. Нардеп направлялся на выездное заседание комитета по правоохранительной деятельности, посвященное усилению ответственности за нарушение ПДД. В сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обыскивали в Харькове фирму, связанную с Куницким.