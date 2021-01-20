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среда, 20 января 2021 13:33

"Слугу", бывшего телеведущего Скичко согласовали на председателя ОГА

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&quot;Слугу&quot;, бывшего телеведущего Скичко согласовали на председателя ОГА
На внеочередных парламентских выборах летом 2019 года Скичко баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Черкасской области.

Кабинет министр согласовал народного депутата от "Слуги народа" Александра Скичко на председателя Черкасской облгосадминистрации. Соответствующее решение правительство приняло в среду.

Во время заслушивания Скичко, нардеп заявил: "Я сам родом из Черкасской области. Имею экономическое образование. Окончил Киевский национальный экономический университет. Свободно владею английским языком. Полтора года назад был избран народным депутатом в 197 округе. Являюсь членом комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Я основательно разбираюсь в проблемах области ".

Скичко добавил, что его первоочередная задача - "борьба с пандемией". А местные дороги "остаются в плачевном состоянии". Также заявил о подготовке к вакцинации населения, разъяснительное работе.

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После разговора претендента на председателя ОГА с министрами премьер Денис Шмыгаль предложил поддержать перечень кадровых вопросов.

"Решение принято", - сказал премьер.

Александру Скичко 29 лет. В прошлом был телеведущим на телеканалах "Новый канал" олигарха Виктора Пинчука и "Украина" Рината Ахметова. В 2017 году был ведущим "Евровидения", которое проходило в Украине. Пародировал председателя Радикальной партии, бывшего нардепа Олега Ляшко.

Принимал участие в телешоу "Украина имеет талант" на телеканале Пинчука "СТБ".

За 1,5 года, когда Владимир Зеленский находится на посту президента, в Черкасской области изменились 6 председателей ОГА.

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