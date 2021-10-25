"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы

Год назад 25 октября в Украине провели местные выборы. На них граждане определяли, кого хотят видеть депутатами и председателями сельских, поселковых и городских советов.

Автор: radiosvoboda.org Первые выборы в Украине провели в условиях пандемии

День выборов пришелся на воскресенье. Участки работали с 8:00 до 20:00. Проголосовать пришло большинство украинцев. Из указанных в списках 28,1 млн человек, появились 27,2 млн. Это были первые выборы в период пандемии. На участок пускали по несколько человек в масках и со своей ручкой, на входе мерили температуру.

При этом украинцы отмечали сложность и путаницу с заполнением бюллетеней. Их получали от двух до пяти в зависимости от места проживания. Все отличались по цветам: розовый - выборы мэра, председателей сельских и поселковых советов, голубой - выборы в областные советы, зеленый - выборы в районные советы, желтого - выборы в городские советы, серый - выборы районного совета в городе, кремовый - выборы сельских и поселковых советов.

Автор: radiosvoboda.org Избиратели жаловались на сложность новых бюллетеней

22 ноября состоялся второй тур выборов городских голов во Львове, Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Полтаве, Николаеве, Славянске, Ровно, Никополе, Ужгороде и Черкассах. 25 октября ни один из кандидатов в этих городах не набрал более 50% голосов.

Не обходилось без нарушений. Их фиксировали по всей Украине. Наиболее распространенными назвали преждевременное начало голосования, нехватку ящиков и кабинок для голосования, отсутствие масок и перчаток у членов комиссии, фотографирование бюллетеней, выбрасывание их пачками, выдача без документов и сбои в работе некоторых избирательных участков. С 5 сентября по 21 ноября в полицию поступило 16 664 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. 120 людям сообщили о подозрении в 95 уголовным делам.

В общем 1420 городских, поселковых, сельских голов и 35 617 местных депутатов получили мандаты.

"Результаты прошлогодних местных выборов не были удачными для провластной команды. Представители "Слуги народа" не победили в большинстве областных, городских советах. Но потом начали на местах создавать атипичные коалиции с другими партиями, за счет чего получили должности председателей и заместителей в областных советах. Так частично компенсировали утраченное", - говорит политолог Виктор Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха

Параллельно 25 октября провели опрос от президента. Волонтеры возле избирательных участков предлагали ответить на пять вопросов:

1. Поддерживаете ли идею пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? (Поддержали 82,97%).

2. Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов до 300? (Поддержали 89,6%).

3. Поддерживаете ли легализации каннабиса в медицинских целях? (Поддержали 64,9%).

4. Поддерживаете право Украины на использование гарантий безопасности для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности, определенных Будапештским меморандумом? (Поддержали 74,2%).

5. Поддерживаете создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? (Поддержали 46,7%).

Автор: radiosvoboda.org У избирательных участков проводили опрос Зеленского. Говорил, что таким образом хочет понять мысли украинском

"За несколько дней по завершении Александр Корниенко пообещал, что выработают конкретные законодательные инициативы и отчитаются сколько стоил опрос и откуда средства. Прошел год. Ничего не сделали. Единственный законопроект, который имели шанс принять касался легализации медицинской мерихуаны. Но и его благополучно провалили в парламенте. Пришло время президенту Зеленскому и "Слуге народа" сказать правду: или продемонстрировать обещанное, или подтвердить, что опрос - лишь избирательная технология для поднятия рейтинга партии", - сказал Таран.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не смог объяснить, почему не опубликовали окончательных результатов опроса президента Украины Владимира Зеленского. Его проводили волонтеры во время местных выборов 25 октября 2020 года. На следующий день показали предварительные данные. Говорит, в неопубликовании результатов опроса не было какого-то помысла, просто "по-видимому, уже как-то немного оно отошло на второй план". Зато в социальных сетях появились фотографии тюков из утилизированной бумагой, где видно листы с вопросами от Владимира Зеленского.