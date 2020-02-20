"Слуги" поехали в Новые Санжары, Аваков уже там

Трое народных депутатов от "Слуги народа" выехали в Новые Санжары для диалога между жителями и правоохранителями и чтобы не допустить провокаций. Там будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя.

Об этом в четверг в Facebook сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

"Создается впечатление, что кто-то сознательно раздувает конфликт", - заявила она.

В поселок поехали "слуги" Татьяна Цыба, Максим Перебийнис и Константин Касай.

Партия Зеленского послала в поселок трех нардепов.

"Должны объяснить, что меры безопасности - беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая, также украинцы", - написала нардеп.

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Между тем в пгт уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Руководитель МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - заявил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Утром перед Новыми Санжарами на Полтавщине местные перекрыли все въезды в райцентр. Так протестовали против приезда в поселок эвакуированных из Китая украинцев.