"Слуги" объяснили, почему Разумкова не выгоняют из Рады

Хайп вокруг отставки Разумкова пройдет, считают "слуги". Фото: Getty Images

Бывшего спикера Дмитрия Разумкова не лишают депутатского мандата, чтобы у него не рос рейтинг.

Об этом со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" пишет LIGA.net

"О падении рейтинга Димы думают только космонавты. У него есть ядро разочарованных в "слугах" и потенциал для роста до 10-12%. Мы замерили, что будет, если мы заберем у него мандат. Дима в таком случае растет еще больше", - рассказал один из руководителей фракции.

Чтобы не добавлять электоральных баллов Разумкову и его компании, "Слуга народа" решила не рубить с плеча и не выгонять предателей из фракции.

"Мы будем смотреть, как коллеги будут вести себя при голосованиях за важные программные законопроекты. Это будем для нас маркером", - сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

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Другая часть фракции уверена, что через несколько месяцев рейтинги экс-спикера снизятся, а хайп вокруг его отставки пройдет.

"Дима может попытаться сорвать нам голосование за бюджет, чтобы мы пошли в бюджетную ночь. Будет рассказывать, что коалиции нет, а за это распустили прошлый созыв", – предполагает собеседник в руководстве "СН".

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата. Вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука. 8 ноября бывший спикер опубликовал список народных депутатов, которые войдут в межфракционное объединение "Умная политика". Там, в частности, будет 21 нардеп от "Слуги народа". 16 ноября в парламенте объявили о создании объединения. Из него сразу вышел нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко.