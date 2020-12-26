"Слуги народа" составили "темники" как реагировать на "дело Татарова"

 
Ексклюзивы
1/5
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
Просмотров: 4050
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 387
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 441
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17973
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 864
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 396
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2592
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2214
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
17
5
16
5
3
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
Видео
Все видео
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Журналисты обнародовали "пленки Тупицкого" - председатель КСУ вляпался в судейскую коррупцию
Интервью
1/5
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
Просмотров: 315
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 17973
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 297
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1323
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1971
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
25 декабря 2020
Просмотров: 135
Десять тез про 2020-й
Рік скоро завершиться, тож дозвольте мені написати 10 філософських тез про цей складний 2020-й. 1.У світі поменшало свободи. Захід, який критикував ...
суббота, 26 декабря 2020 05:58

"Слуги народа" составили "темники" как реагировать на "дело Татарова"

  Комментировать
&quot;Слуги народа&quot; составили &quot;темники&quot; как реагировать на &quot;дело Татарова&quot;
"Слугам" рассказали как комментировать "дело Татарова". Фото: Украинская правда

Руководство фракции "Слуга народа" подготовило для народных депутатов эфирные тезисы, где советуют, как комментировать скандальное дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Депутатов заверили, что НАБУ якобы не имеет никаких обвинений против Татарова, которые касались его работы в Офисе президента, а скандальное дело касается периода 2017 года, когда он работал юристом. Документ с эфирными тезисами для "слуг" оказался в распоряжении издания "Бабель".

Авторы документа отмечают, что должностные обязанности Татарова в Офисе президента не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

"Поэтому не только некорректно, но и просто ложь — говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. Офис президента — это вспомогательный орган, основная задача которого — обеспечивать деятельность президента Украины", — советуют "слугам" в тезисах.

Также в "рекомендациях" говорится, что Татаров написал заявление о временном приостановлении его должностных обязанностей как заместителя руководителя Офиса президента, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

К тому же в документе отмечается, что говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно, потому что судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

"Признание любого человека не может быть царицей доказательств другого человека. Если Микитась признает виновным себя — это хорошо. Но достаточно ли доказательств у НАБУ против Татарова или других лиц... Пресс-релизы, скриншоты и заявления со ссылкой на "источник в НАБУ" не могут быть такими доказательствами", — добавляют в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАКС отложил избрание меры пресечения Татарову

Напомним, ранее НАБУ завело дело из-за вмешательства генпрокурора в дело Татарова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Слуги народа" составили "темники" как реагировать на "дело Татарова"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год
 Просмотров: 46910
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
8
 4 Просмотров: 14238
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
5
 Просмотров: 13186
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
6
 1 Просмотров: 12222
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
Сексуальная украинская диджей снялась топлесс
8
 Просмотров: 7902
Политика
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"
Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации" Просмотров: 216
Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой
Дело Татарова: НАБУ открыло производство из-за вмешательства Венедиктовой Просмотров: 153
ЕС отменил персональные санкции против премьер-министра времен Януковича
ЕС отменил персональные санкции против премьер-министра времен Януковича Просмотров: 198
Вакцина от Covid-19 не будет для всех бесплатной - Зеленский
Вакцина от Covid-19 не будет для всех бесплатной - Зеленский Просмотров: 702
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год
Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год Просмотров: 108
Больше всего комментируют
4
Киевлянка Анастасия Покрещук сама себе колола препараты в скулы. Теперь они самые большие в мире
3
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит
2
Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
2
Зеленский не получил приглашение на инаугурацию Байдена
1
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть пикантные фото
Голосов: 18652
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть