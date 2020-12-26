"Слуги народа" составили "темники" как реагировать на "дело Татарова"

"Слугам" рассказали как комментировать "дело Татарова". Фото: Украинская правда

Руководство фракции "Слуга народа" подготовило для народных депутатов эфирные тезисы, где советуют, как комментировать скандальное дело заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Депутатов заверили, что НАБУ якобы не имеет никаких обвинений против Татарова, которые касались его работы в Офисе президента, а скандальное дело касается периода 2017 года, когда он работал юристом. Документ с эфирными тезисами для "слуг" оказался в распоряжении издания "Бабель".

Авторы документа отмечают, что должностные обязанности Татарова в Офисе президента не предусматривают никакой возможности контроля за деятельностью правоохранительных органов и НАБУ.

"Поэтому не только некорректно, но и просто ложь — говорить, что Татаров может контролировать деятельность правоохранителей. Офис президента — это вспомогательный орган, основная задача которого — обеспечивать деятельность президента Украины", — советуют "слугам" в тезисах.

Также в "рекомендациях" говорится, что Татаров написал заявление о временном приостановлении его должностных обязанностей как заместителя руководителя Офиса президента, чтобы избежать каких-либо обвинений в конфликте интересов и в политическом давлении.

К тому же в документе отмечается, что говорить о причастности Татарова к любым преступлениям преждевременно, потому что судьи Антикоррупционного суда еще не оценивали материалы, собранные НАБУ.

"Признание любого человека не может быть царицей доказательств другого человека. Если Микитась признает виновным себя — это хорошо. Но достаточно ли доказательств у НАБУ против Татарова или других лиц... Пресс-релизы, скриншоты и заявления со ссылкой на "источник в НАБУ" не могут быть такими доказательствами", — добавляют в документе.

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Напомним, ранее НАБУ завело дело из-за вмешательства генпрокурора в дело Татарова.