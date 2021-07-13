"Слуги народа" снова взялись за русификацию

"Слуги народа" не в первый раз берутся за языковой закон.

В законопроект об изменениях в госбюджет на 2021 подали несколько поправок, которые в случае их принятия могут существенно сузить применение государственного языка, сообщает Hromadske

Пока их еще должен рассмотреть комитет Верховной Рады, однако Уполномоченный по защите государственного языка уже выразил обеспокоенность ситуацией.

О внесении поправок в законопроекту № 5551-2 сообщили народные депутаты Владимир Вятрович и Ярослав Железняк.

По словам Вятровича, депутаты от "Слуги народа" подали четыре "русификаторские" поправки.

Поправки №13-14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона о языке. Их, по данным Вьятровича, внесли председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и "слуга" -мажоритарник из округа во Львовской области Орест Саламаха.

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Поправка №16, которую подал "слуга" Андрей Клочко, убирает необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, от обязанности сдавать экзамен на уровень владения украинским языком.

Также поправка №17, которую подал Максим Бужанский, предусматривает изменения в закон о языке и всех образовательных законов.

"Эти антиукраинские поправки в среду в 15.00 протягивать через бюджетный комитет. А в четверг хотят принять в целом на внеочередном пленарном заседании", - заявил Вятрович в Facebook.