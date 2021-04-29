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четверг, 29 апреля 2021 18:54

"Слуги народа" снова намылились к Лукашенко. Теперь с партией Тимошенко и ОПЗЖ

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&quot;Слуги народа&quot; снова намылились к Лукашенко. Теперь с партией Тимошенко и ОПЗЖ
Шевченко на выборах в 2019 году шел в парламент от партии Зеленского.

Одиозный народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который на прошлой неделе встречался с самопровозглашённым президентом Беларуси, диктатором Александром Лукашенко, анонсировал новые поездки.

"В следующий раз я приеду уже не один. Есть ряд нардепов, которые тоже проявляли желание поехать, посмотреть, познакомиться. Имеется в виду с парламентариями. И налаживать связи", - цитируют "слугу" "Букви"

Шевченко не назвал имена и количество этих депутатов, однако заявил, что "и "слуги народа" в том числе есть".

"Батькивщина" есть, с ОПЗЖ есть, из других групп", - заявил нардеп.

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Евгений Шевченко встречался с Лукашенком в Минске 20 апреля. В позапрошлом году "слуга народа" на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашённому президенту Беларуси.

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