"Слуги народа" обсудят отставку Степанова - Арахамия

Арахамия прокомментировал возможную отставку Степанова. Фото: Лига

Члены фракции "Слуги народа" обсудят возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова.

Заседание запланировали на 13 мая. Министра тоже пригласят на заседание. Именно тогда нардепы заслушают Степанова, сообщил Давид Арахамия в передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы приглашаем господина Степанова как министра. Должна быть политическая ответственность. Потому что министр – это в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. И мы будем принимать решение на фракции", – подчеркнул Арахамия.

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На днях в Раде собрали более 150 подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания, чтобы обсудить отставку министра здравоохранения Максима Степанова. После этого темпы вакцинации в Украине резко увеличились.