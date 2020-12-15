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вторник, 15 декабря 2020 23:57

"Слуги народа" обсудили назначения в Кабмин

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&quot;Слуги народа&quot; обсудили назначения в Кабмин
Прошло заседание "Слуги народа". Фото: РБК

Завершилось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Монобольшинство обсуждало кадровые изменения в Кабинете министров, рассказал нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале.

Заслушали четырех кандидатов на должности:

первого вице-премьера, министра энергетики - Юрия Витренко;

министра образования и науки - Сергея Шкарлета;

министра по делам ветеранов - Юлию Лапутину;

министра аграрной политики - Романа Лещенко.

Профильный парламентский комитет предложил своего кандидата на пост министра ветеранов. Комитет предлагает назначить Александра Порхуна.

"В целом возражений не было практически по всем кандидатам, за исключением Министерства экологии (возразили представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков), будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - отметил он.

Из-за необходимости дополнительных консультаций, заявления об отставке министров ветеранов и экологии, скорее всего, нардепы рассмотрят в пятницу.

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Раньше в Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бесараба.

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