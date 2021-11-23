"Слуги народа" хотят штрафовать более чем на 50 тыс. грн за пропаганду ЛГБТ

Марш равенства в Киеве. Фото: @kyivpride

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают установить штрафы за "пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма".

Авторами документа являются народные депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко и Виктор Мялык из группы "Партия "За будущее".

Предлагают штраф в 17 тыс. грн. для граждан и 51 тыс. – для юридических лиц.

Если такие действия будут совершены повторно в течение года – 51 тыс. штрафа для граждан и 85 тыс. для юридических лиц.

Если пропаганда совершена должностным лицом, то штраф – 85 тыс.

Изменения предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях.

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"Эта же компашка зарегистрировала проект закона, в котором дается определение понятий "гомосексуализм" и "трансгендеризм" (№6325).

Я со своей стороны предлагаю: установить ответственность для нардепов за пропаганду отклонений от закрепленного в Конституции Украины курса на ЕС. И наказывать обязательным чтением Конвенции по правам человека, решениям ЕСПЧ, Конституции", - написала председатель правления Центра по правам человека Zmina Татьяна Печончик.

19 сентября в Киеве состоялся "Марш равенства" от общественной организации KyivPride. К акции присоединились 7 тыс. человек.